Яковлева сыграла с Нагиевым злую шутку на съёмках сериала Каменская

Актёры Елена Яковлева и Дмитрий Нагиев вместе снимались в сериале "Каменская" по роману Александры Марининой. Звёзды экрана не особо ладили между собой. Яковлева разыграла коллегу, заставив изрядно понервничать.

Актриса Елена Яковлева зло подшутила над Дмитрием Нагиевым на съемках сериала "Каменская".

Эта многосерийная картина, вышедшая в 1999 году, - один из первых масштабных проектов для Дмитрия Нагиева. К сожалению, у актера не со всеми членами съёмочной группы были хорошие отношения. Об этом сообщает портал "Киноафиша".

По сведениям издания, натянутые отношения у Нагиева были с главной героиней сериала, актрисой Еленой Яковлевой. Артисты резко отзывались друг о друге, а в какой-то момент Яковлева решила разыграть Нагиева, заставив того изрядно понервничать.

Яковлева подговорила авторов сериала заплатить Нагиеву за работу фальшивыми долларами. Позже артистка попросила у Нагиева денег взаймы, расплатившись ими в магазине, а после сообщила Дмитрию о том, что банкноты фальшивые.

Нагиев, узнав, что по его душу вот-вот придет полиция, забеспокоился, а Яковлева не спешила сообщать коллеге о том, что это всего лишь злой розыгрыш.