Россияне массово скупают спальные мешки и термобелье
В РФ значительно возросли цены на различные принадлежности для прохождения военной службы.
На 20 процентов увеличился спрос на удобную обувь, термобелье и другие товары. Продукция пользуется повышенным спросом у россиян, подлежащих частичной мобилизации, а так же добровольцев.
Рост спроса неизбежно привел к росту цен на эти категории товаров. Цены на отдельные позиции увеличились на 40 процентов, а в среднем на 10-20 процентов.
Фиксируется повышенный спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости.
«Население, благотворительные фонды и организации закупают для военнослужащих противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пластыри и шприцы», — сообщает «Известиям» директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
Опубликовано: Храмова Оксана
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