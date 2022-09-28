Россияне массово скупают спальные мешки и термобелье

В РФ значительно возросли цены на различные принадлежности для прохождения военной службы.

На 20 процентов увеличился спрос на удобную обувь, термобелье и другие товары. Продукция пользуется повышенным спросом у россиян, подлежащих частичной мобилизации, а так же добровольцев.

Рост спроса неизбежно привел к росту цен на эти категории товаров. Цены на отдельные позиции увеличились на 40 процентов, а в среднем на 10-20 процентов.

Фиксируется повышенный спрос на препараты и медицинские изделия первой необходимости.

«Население, благотворительные фонды и организации закупают для военнослужащих противовоспалительные, противоожоговые, обезболивающие, антисептические, жаропонижающие препараты, перевязочные материалы, пластыри и шприцы», — сообщает «Известиям» директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.