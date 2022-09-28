Медицинская хирургическая операция может освободить от частичной мобилизации

Плановая хирургическая операция может стать поводом для освобождения от призыва в армию в рамках частичной мобилизации.

Правительственный портал Объясняем.рф сообщает, что при предъявлении медицинских документов, подтверждающих необходимость проведения плановой хирургической операции, комиссия может освободить от призыва в российскую армию в рамках проведения частичной мобилизации.

"При необходимости проведения плановой операции, нужно явиться в военкомат и представить соответствующие медицинские документы. Это может стать основанием для комиссии освободить гражданина от призыва по состоянию здоровья" - ответили на портале. 

На основании указа президента России Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Планируется призвать в ряды российской армии 300 тысяч военнообязанных.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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