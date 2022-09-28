Как гуманно прогнать мышей с дачи
Оканчивающийся осенью дачный сезон оставляет загородную недвижимость в полном распоряжении мелких грызунов. С ними нужно как-то бороться, но ведь не оставлять же на зиму кота? Да и летальные средства борьбы с мышами не каждому нравятся.
Тут на выручку приходят средства отпугивания грызунов, которые заставят их пойти искать другое жилище. Поскольку грызуны не любят многих запахов, то смоченные в керосине куски материи, размещенные возле нор, заставят недругов ретироваться. А внутри помещения хорошо сработают куски паленой овчины, этот запах грызуны не переносят.
Запахи различных растений мыши тоже не любят. Если в подполе на зиму размещен урожай картофеля, то обязательно следует туда поместить пижму, перечную мяту или полынь. Потери картошки окажутся минимальными, а мыши поищут дома менее рачительных дачников.
Запах кота практически так же эффективен, как и сам кот. Поэтому не стоит брезговать использованным наполнителем из лотка, а взять эту продукцию и посыпать ее периметр дачи снаружи и разместить ее в подвале.
Не следует забывать и о достижениях техники. Довольно неплохо зарекомендовал себя ультразвуковой отпугиватель мышей, который желательно использовать в компании с приведенными выше средствами.
Опубликовано: Staalker
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