Граждан, бегущих от призыва, в Новосибирской области начнут разыскивать

Уклонившиеся при задержании будут отвечать перед судом по закону. Об этом в среду сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Граждан, которым были высланы повестки для несения военной службы в связи с объявленной в РФ частичной мобилизацией, в Новосибирской области будут разыскивать.

Это вменяется в обязанность правоохранительных органов, вина найденных граждан будет доказываться в суде.

Евгений Кудрявцев: