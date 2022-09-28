Граждан, бегущих от призыва, в Новосибирской области начнут разыскивать
Уклонившиеся при задержании будут отвечать перед судом по закону. Об этом в среду сообщил военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.
Граждан, которым были высланы повестки для несения военной службы в связи с объявленной в РФ частичной мобилизацией, в Новосибирской области будут разыскивать.
Это вменяется в обязанность правоохранительных органов, вина найденных граждан будет доказываться в суде.
Евгений Кудрявцев:
"В случае уклонения от призыва, граждане будут разыскиваться. Речь идет об уклонистах, которые получили повестки и сознательно на сегодняшний день уклоняются от явления в военкомат в дату, указанную в этой повестке"
Опубликовано: Храмова Оксана
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