Знатоки продегустировали немецкое пиво, которому почти полтора века
По отзывам специалистов, пивной напиток, сваренный в конце 19-го века, сохранил отличный аромат и превосходный вкус.
Бутылка с пивом, запечатанная в в 1885 году, была на найдена на севере ФРГ во время ремонта здания. Как выяснилось, пиво было сварено в частной пивоварне завода в Любеке.
Проведенный учеными анализ молекулярного состава напитка показал, что по свои компонентам он сопоставим с пивом, сваренным современным промышленным способом.
После сравнения с 400 национальными и международными сортами ученыё пришли к выводу, что найденное пиво можно отнести к классическому светлому лагеру.
Выяснилось, что напиток был сварен согласно известному «Закону о чистоте», принятому в Баварии еще в 1516 году: пиво может состоять только из воды, солода и хмеля
Опубликовано: Храмова Оксана
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