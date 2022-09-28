Знатоки продегустировали немецкое пиво, которому почти полтора века

По отзывам специалистов, пивной напиток, сваренный в конце 19-го века, сохранил отличный аромат и превосходный вкус.

Бутылка с пивом, запечатанная в в 1885 году, была на найдена на севере ФРГ во время ремонта здания. Как выяснилось, пиво было сварено в частной пивоварне завода в Любеке.

Проведенный учеными анализ молекулярного состава напитка показал, что по свои компонентам он сопоставим с пивом, сваренным современным промышленным способом.

После сравнения с 400 национальными и международными сортами ученыё пришли к выводу, что найденное пиво можно отнести к классическому светлому лагеру.

Выяснилось, что напиток был сварен согласно известному «Закону о чистоте», принятому в Баварии еще в 1516 году: пиво может состоять только из воды, солода и хмеля