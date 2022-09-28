МИД России: достигнуты договоренности о поставках газа и зерна в Афганистан
Россия достигла предварительных договоренностей о поставках газа и зерна в Афганистан.
Директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов сообщил, что Афганистан и России достигли предварительных договоренностей о поставках топлива и продовольствия. Далее будут оговорены объемы поставок и номенклатура.
Ранее о переговорах с Россией рассказал министр торговли и промышленности Афганистана Хаджи Ноорудин Азизи.
Опубликовано: Максим Алексеев
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