МИД России: достигнуты договоренности о поставках газа и зерна в Афганистан

Россия достигла предварительных договоренностей о поставках газа и зерна в Афганистан.

Директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел России Замир Кабулов сообщил, что Афганистан и России достигли предварительных договоренностей о поставках топлива и продовольствия. Далее будут оговорены объемы поставок и номенклатура.

Ранее о переговорах с Россией рассказал министр торговли и промышленности Афганистана Хаджи Ноорудин Азизи.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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