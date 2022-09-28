Госдума России приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Государственная дума России предоставила кредитные каникулы мобилизованном и участникам специальной операции в Украине.

Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных граждан и участников специальной военной операции в Украине.

Документ призван защитить законные интересы граждан-заемщиков, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящих службу в Росгвардии, и других формированиях, принимающих участие в СВО, а также членов их семьи.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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