Госдума России приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Государственная дума России предоставила кредитные каникулы мобилизованном и участникам специальной операции в Украине.
Государственная дума России приняла в третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных граждан и участников специальной военной операции в Украине.
Документ призван защитить законные интересы граждан-заемщиков, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации или проходящих службу в Росгвардии, и других формированиях, принимающих участие в СВО, а также членов их семьи.
Опубликовано: Максим Алексеев
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