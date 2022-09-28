Эти продукты опасно употреблять вприкуску с кофе: разъяснение дает диетолог
Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала о продуктах, которые не рекомендуется есть под кофе.
К таким продуктам специалист отнесла блюда, насыщенные кальцием и железом.
По мнению эксперта, танины, содержащиеся в кофе и создающие ту самую пикантную горчинку, связывают кальций и железо в организме, мешая им нормально усваиваться.
Если человек употребляет молоко только при добавлении его в кофе, то пользы от молока не будет. Человек рискует недополучить кальций.
Не нужно также пить кофе с продуктами, содержащими железо, особенно тем людям, у которых уже диагностирована железодефицитная анемия.
Опубликовано: Храмова Оксана
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