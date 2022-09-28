Анну Семенович внесли в черный список на Украине

По данным СМИ, певица признана угрозой для национальной безопасности этой страны.

Как стало известно СтарХиту, Анна Семенович вошла в список «лиц, создающих угрозу национальной безопасности» Украины.

Такое решение принято Минкультуры этой страны из-за открытой поддержки певицей российской политики.

Всего, как напоминает издание, в черном списке Украины находится около 300 деятелей культуры. В частности, в этом перечне есть Олег Газманов, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум, Евгений Кузьмин и многие другие.

Семенович свой новый статус пока не прокомментировала. Не так давно звезда заявила, что у нее температура. Несмотря на болезнь и свои внутренние переживания, певица старается поддерживать оптимистический настрой.

«Когда тревожно и грустно, еще больше нужно сфокусироваться на хорошем. Да, это сложно, в голове крутятся тревожные мысли, но мы должны уметь их останавливать и верить в то, что все будет хорошо. Прямо сейчас начните замечать хорошее», — посоветовала исполнительница.