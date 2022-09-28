Мобилизовать срочников могут после их увольнения в запас

Портал "Объясняем. рф" уточнил критерии частичной мобилизации для срочников.

28 сентября РИА Новости сообщили, что специалисты созданного по инициативе правительства Российской Федерации портала "Объясняем.рф" рассказали о правилах призыва. Сообщается, что в армию могут мобилизовать солдата-срочника,но только после его увольнения в запас. На портале указано, что в приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты до 35 лет; младшие офицеры до 50 лет; старшие офицеры до 55 лет.

Допустимый возраст призыва: для рядового и сержантского состава до 50 лет; младшие офицеры до 60 лет; старшие офицеры до 65 лет. Президент России Владимир Путин 21 сентября, объявил о начале частичной мобилизации сообщив, что это необходимо в данной ситуации для защиты суверенитета России, территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан РФ.