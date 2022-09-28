Tagesspiegel: власти Германии опасаются навсегда потерять «Северные потоки»

Правительство Германии всерьёз опасается навсегда потерять «Северные потоки» после взрывов газопровода в Балтийском море.

28 сентября немецкая газета Der Tagesspiegel, со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве ФРГ, пожелавший сохранить свою анонимность, сообщило о том, что власти Германии встревожены перспективой навсегда остаться без «Северных потоков», после взрывов в Балтийском море.

Источник пояснил, что в трёх местах, где произошли утечки газа, из-за разгерметизации внутрь магистрального газопровода попадет много соленой воды, что без своевременного ремонта может стать причиной возникновения коррозии, которая может впоследствии оставить Германию без российского «голубого топлива».