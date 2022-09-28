Старший сын Николаса Кейджа становится похожим на Кончиту Вурст

Уэстон Коппола Кейдж полная противоположность знаменитого отца, он увлекался сатанизмом, нарушал законы, а сейчас играет в странной рок-группе.

Первенец звезды Голливуда Николаса Кейджа подарил ему 4-х внуков, и никогда не слыл примерным и прилежным. Он увлекался сатанизмом, нарушал законы, проявлял агрессию и всегда удивлял своим странным внешним видом.

То есть, был полной противоположностью своего знаменитого отца. Уэстон Коппола Кейдж - старший сын Николаса и его первой жены Кристины Фултон. 31-летний мужчина не пошел по стопам отца. Актерскому мастерству он предпочел музыку.

При этом Уэстон решил играть на гитаре в довольно специфической метал-группе. 

Британские репортеры недавно поймали его в фокус объектива. Уэстон, который довольно редко выходит в свет, был замечен в компании неизвестной блондинки. Но все внимание было приковано не к девушке, а к Кейджу-младшему, который, в отличие от спутницы, выглядел весьма необычно.

У молодого человека были подведены глаза, распущены длинные волосы - и все это на фоне густой бороды. Музыкант был одет в черные облегающие брюки, как будто сшитые из крокодильей кожи, а также серую футболку с арабской символикой.  Его все чаще сравнивают с пресловутой  Кончитой Вурст.

Опубликовано: Светлана Гаврусева

 

 













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