МИД Грузии вызвал посла Беларуси из-за визита Лукашенко в Абхазию
Грузинское внешнеполитическое ведомство вызвало белорусского посла после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.
28 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии на своём официальном веб-сайте ведомства сообщила, что посол Беларуси Анатолий Лис в знак протеста был вызван в грузинский МИД.
Отмечается, что данная мера была применена в ответ на визит президента республики Беларусь Александра Лукашенко в Абхазию, где белорусский лидер встретился с «представителями оккупационного режима».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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