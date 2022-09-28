МИД Грузии вызвал посла Беларуси из-за визита Лукашенко в Абхазию

Грузинское внешнеполитическое ведомство вызвало белорусского посла после визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию.

28 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел Грузии на своём официальном веб-сайте ведомства сообщила, что посол Беларуси Анатолий Лис в знак протеста был вызван в грузинский МИД.

Отмечается, что данная мера была применена в ответ на визит президента республики Беларусь Александра Лукашенко в Абхазию, где белорусский лидер встретился с «представителями оккупационного режима».