В результате детонации боеприпасов в Белгородской области пострадали 14 человек

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе произошла детонация боеприпасов.

В среду вечером, 28 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил что из-за человеческого фактора Валуйском городском округе произошла детонация боеприпасов.

Гладков отметил, что в результате взрыва пострадали четырнадцать человек, каждому из которых оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте произошедшего работают компетентные органы.