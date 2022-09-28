В результате детонации боеприпасов в Белгородской области пострадали 14 человек
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе произошла детонация боеприпасов.
В среду вечером, 28 сентября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил что из-за человеческого фактора Валуйском городском округе произошла детонация боеприпасов.
Гладков отметил, что в результате взрыва пострадали четырнадцать человек, каждому из которых оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте произошедшего работают компетентные органы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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