В Белгородской области произошел взрыв, пострадали 14 человек
После взрыва в Белогородской области пострадали четырнадцать мирных жителей.
Как сообщил губернатор Белогородской области, в регионе прогремел мощнейший взрыв. По заявлению главы области, причиной взрыва стала детонация боеприпаса.
Губернатор отметил, что после взрыва четырнадцать человек оказались пострадавшими после инцидента.
"14 человек пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области, сообщает губернатор", - сообщает ТАСС.
Напомним, что после начала конфликта на территории Украины в Белогородской области регулярно происходят взрывы.
Опубликовано: Николай Скира
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