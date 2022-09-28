В Белгородской области произошел взрыв, пострадали 14 человек

После взрыва в Белогородской области пострадали четырнадцать мирных жителей.

Как сообщил губернатор Белогородской области, в регионе прогремел мощнейший взрыв. По заявлению главы области, причиной взрыва стала детонация боеприпаса.

Губернатор отметил, что после взрыва четырнадцать человек оказались пострадавшими после инцидента.

"14 человек пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области, сообщает губернатор", - сообщает ТАСС.

Напомним, что после начала конфликта на территории Украины в Белогородской области регулярно происходят взрывы.