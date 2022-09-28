Двуногий робот Кэсси преодолел дистанцию в 100 м за 24,73 секунды
Кесси понадобилось на это на 15 секунд больше, чем мировому рекордсмену Усэйну Болту, но она обогнала бы большинство людей.
Достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ранне Кесси прошла дистанцию в пять километров за 53 минуты.
Ноги робота сгибаются в коленях назад, как у страуса, помогая поддерживать вертикальное положение тела.
Наибольшая сложность заключалась в том, что Кесси обязана была начать бег стоя и на финише снова вернуться в это положение, а не упасть на землю.
«Старт и финиш в положении стоя намного труднее, чем бег, точно так же как взлет и посадка самолета труднее, чем сам полет, — пояснил профессор Алан Ферн, специалист по ИИ. — Результат на стометровке был достигнут благодаря тесному сотрудничеству между разработкой механических элементов и передовым искусственным интеллектом в управлении этим аппаратным обеспечением».
Опубликовано: Храмова Оксана
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