Двуногий робот Кэсси преодолел дистанцию в 100 м за 24,73 секунды

Кесси понадобилось на это на 15 секунд больше, чем мировому рекордсмену Усэйну Болту, но она обогнала бы большинство людей.

Достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ранне Кесси прошла дистанцию в пять километров за 53 минуты.

Ноги робота сгибаются в коленях назад, как у страуса, помогая поддерживать вертикальное положение тела.

Наибольшая сложность заключалась в том, что Кесси обязана была начать бег стоя и на финише снова вернуться в это положение, а не упасть на землю.

«Старт и финиш в положении стоя намного труднее, чем бег, точно так же как взлет и посадка самолета труднее, чем сам полет, — пояснил профессор Алан Ферн, специалист по ИИ. — Результат на стометровке был достигнут благодаря тесному сотрудничеству между разработкой механических элементов и передовым искусственным интеллектом в управлении этим аппаратным обеспечением».