Сколько времени можно хранить домашние закатки

Летом и осенью многие дачники, особенно представительницы прекрасного пола, усиленно консервируют то, что выросло на участках. Да и дары леса тоже занимают почетное место в ряду закаток.

Но нередко получается так, что запасов на зиму оказывается столько, что за зиму и весну все употребить не удается. Вот скоро появятся свежие фрукты и овощи и встает вопрос, что из закаток нужно использовать хоть как-то немедленно, а что еще может и постоять некоторое время.

Прежде всего хозяйки должны помнить, а лучше всего изначально отмечать прямо наклейками на консервации, что и по какому рецепту закатывалось.

Если при консервировании использовался уксус или другой консервант, то содержимое такой банки годится в пищу в течение полутора лет. А если консервант не применялся, то максимальный срок годности составляет 12 месяцев.

У варений и компотов сроки годности совпадают. Если продукт сделан без косточек, то он пригоден в течение 18 месяцев, ну а если консервашка с косточками, то ее следует употребить в течение года.