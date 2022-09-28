Сколько времени можно хранить домашние закатки
Летом и осенью многие дачники, особенно представительницы прекрасного пола, усиленно консервируют то, что выросло на участках. Да и дары леса тоже занимают почетное место в ряду закаток.
Но нередко получается так, что запасов на зиму оказывается столько, что за зиму и весну все употребить не удается. Вот скоро появятся свежие фрукты и овощи и встает вопрос, что из закаток нужно использовать хоть как-то немедленно, а что еще может и постоять некоторое время.
Прежде всего хозяйки должны помнить, а лучше всего изначально отмечать прямо наклейками на консервации, что и по какому рецепту закатывалось.
Если при консервировании использовался уксус или другой консервант, то содержимое такой банки годится в пищу в течение полутора лет. А если консервант не применялся, то максимальный срок годности составляет 12 месяцев.
У варений и компотов сроки годности совпадают. Если продукт сделан без косточек, то он пригоден в течение 18 месяцев, ну а если консервашка с косточками, то ее следует употребить в течение года.
Опубликовано: Staalker
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
Fox News: президент США Байден игнорирует проблемы простых американцев
Небензя заявил о планах России по новым референдумам на Украине
Сколько времени можно хранить домашние закатки
Time: главком ВСУ Залужный советует Зеленскому не лезть в военное дело