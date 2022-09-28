В Белгородской области из-за детонации снаряда пострадало 14 человек
Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской области из-за взрыва снаряда пострадало 14 человек.
28 сентября в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Валуйском городском округе из-за "человеческого фактора" произошла детонация боеприпаса, есть пострадавшие. Четырнадцать человек получили ранения различной степени тяжести, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работает оперативная группа, проводятся следственные мероприятия. В Валуйский городской округ входят город Валуйки и села. Расстояние от Валуек до границы с Украиной составляет 15 км.
Опубликовано: Елена Калиновская
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