В Белгородской области из-за детонации снаряда пострадало 14 человек

Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской области из-за взрыва снаряда пострадало 14 человек.

28 сентября в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Валуйском городском округе из-за "человеческого фактора" произошла детонация боеприпаса, есть пострадавшие. Четырнадцать человек получили ранения различной степени тяжести, всем им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работает оперативная группа, проводятся следственные мероприятия. В Валуйский городской округ входят город Валуйки и села. Расстояние от Валуек до границы с Украиной составляет 15 км.