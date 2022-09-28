В Праге и других городах проходят антиправительственные митинги

Тысячи митингующих жителей страны вышли на улицы под девизом «Чешская Республика на первом месте».

«В Праге митинг проходит на Вацлавской площади в центре города. Среди требований, выдвигаемых организаторами акции, уход в отставку нынешнего правительства либералов, военный нейтралитет страны, прямые соглашения с РФ о поставках газа по низким ценам, освобождение чешской промышленности от иностранной зависимости, добровольность вакцинации от CОVID-19, продовольственная независимость страны», — сообщает телеканал CNN Prima NEWS.

Участники выступают за проведение досрочных выборов в парламент, обвиняя нынешние власти в проведении антинациональной политики.

Протестующие в Праге потребовали от премьер-министра Петра Фиалы и правительства уйти в отставку до 25 сентября.

«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью давления», — заявили организаторы.