Милявская намерена продолжать концертные выступления, потому что они дают людям желание жить.

Певица Лолита заявила, что считает себя военнообязанной и что будет продолжать выступления, сообщает Рамблер.

Милявская высказала свое мнение о мировых событиях, в результате которых потеряла пятерых друзей. Певица призналась, что некоторые из них оказались подвержены паническому состоянию.

Исполнительница также подчеркнула, что чувствует себя военнообязанной и не планирует отменять выступления, если концерты не противоречит позиции государства.

«Смотрю, какое количество безумных людей, у которых психика подорвана ковидом, а сейчас - тем более. В данном случае я считаю себя военнообязанной», — поделилась звезда в Telegram-канале.

Лолита провела параллели между работой артистов с психотерапией, потому что концерты дают людям желание жить, что очень важно в принятии решений. А паника, считает певица, разрушает психику, потому она и призвала фанатов не тревожиться лишний раз.