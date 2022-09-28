Лолита заявила, что считает себя военнообязанной
Милявская намерена продолжать концертные выступления, потому что они дают людям желание жить.
Певица Лолита заявила, что считает себя военнообязанной и что будет продолжать выступления, сообщает Рамблер.
Милявская высказала свое мнение о мировых событиях, в результате которых потеряла пятерых друзей. Певица призналась, что некоторые из них оказались подвержены паническому состоянию.
Исполнительница также подчеркнула, что чувствует себя военнообязанной и не планирует отменять выступления, если концерты не противоречит позиции государства.
«Смотрю, какое количество безумных людей, у которых психика подорвана ковидом, а сейчас - тем более. В данном случае я считаю себя военнообязанной», — поделилась звезда в Telegram-канале.
Лолита провела параллели между работой артистов с психотерапией, потому что концерты дают людям желание жить, что очень важно в принятии решений. А паника, считает певица, разрушает психику, потому она и призвала фанатов не тревожиться лишний раз.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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