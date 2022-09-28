Брошенная суженым невеста решила не отменять свадьбу
Избранник не явился на торжество и не отвечал на звонки, но девушка не отменила мероприятие и отметила событие с друзьми и близкими.
27-летняя Кейли Стед из Уэльса планировала сыграть свадьбу со своим женихом, но за несколько часов перед событием пара распалась.
«Это был абсолютный шок, у меня не было никаких признаков того, что он намеревался это сделать», – отметила Стед. «Я потратила все свои деньги и очень ждала угощения, танцев, веселья с близкими», – призналась невеста.
Вопреки всему, молодая валлийка веселилась с гостями, словно ничего страшного не произошло. Друзья девушки организовали сбор денег для несостоявшегося медового месяца.
Опубликовано: Храмова Оксана
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