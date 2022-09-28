В Праге и других городах Чехии начались митинги против правительства
Чехию захлестнули массовые антиправительственные митинги. Они проходят даже в Праге.
В Чехии начались массовые антиправительственные митинги. Так, в столичной Праге на Вацлавской площади собрались тысячи людей.
Люди требуют ухода в отставку действующего либерального правительства, а также восстановления отношений с Российской Федерацией.
Недовольные граждане страны хотят, чтобы Чехия вновь могла закупать у России газ по сниженным ценам.
Среди требований протестующих - роспуск парламента и проведения досрочных выборов. Люди считают, что власти страны проводят антинациональную политику.
Участники выступают за проведение досрочных выборов в парламент, обвиняя нынешние власти в проведении антинациональной политики.
"Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью давления", — заявили организаторы акций.
Опубликовано: Николай Скира
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