Чехию захлестнули массовые антиправительственные митинги. Они проходят даже в Праге.

В Чехии начались массовые антиправительственные митинги. Так, в столичной Праге на Вацлавской площади собрались тысячи людей.

Люди требуют ухода в отставку действующего либерального правительства, а также восстановления отношений с Российской Федерацией.

Недовольные граждане страны хотят, чтобы Чехия вновь могла закупать у России газ по сниженным ценам.

Среди требований протестующих - роспуск парламента и проведения досрочных выборов. Люди считают, что власти страны проводят антинациональную политику.

Участники выступают за проведение досрочных выборов в парламент, обвиняя нынешние власти в проведении антинациональной политики.

"Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью давления", — заявили организаторы акций.