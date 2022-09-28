Reuters: США поставят Украине еще 18 реактивных систем HIMARS

Украина получит от Соединенных Штатов Америки еще 18 реактивных ракетных систем HIMARS.

Соединенные Штаты Америки в рамках очередного пакета военной помощи отправят Вооруженным силам Украины вооружения на три миллиарда долларов.

В эту сумму войдут 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает американское информационное агентство Reuters.

Также украинская армия получит 150 внедорожников, а также боеприпасов на 540 миллионов.

Общая сумма очередного пакета помощи превышает 12 миллиардов долларов. Из них более четырех миллиардов отправятся непосредственно в Украину.

Остальная же сумма будет потрачена на закупку оружия, боеприпасов, техники и оплату работы разведки.