Reuters: США поставят Украине еще 18 реактивных систем HIMARS
Украина получит от Соединенных Штатов Америки еще 18 реактивных ракетных систем HIMARS.
Соединенные Штаты Америки в рамках очередного пакета военной помощи отправят Вооруженным силам Украины вооружения на три миллиарда долларов.
В эту сумму войдут 18 реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает американское информационное агентство Reuters.
Также украинская армия получит 150 внедорожников, а также боеприпасов на 540 миллионов.
Общая сумма очередного пакета помощи превышает 12 миллиардов долларов. Из них более четырех миллиардов отправятся непосредственно в Украину.
Остальная же сумма будет потрачена на закупку оружия, боеприпасов, техники и оплату работы разведки.
Опубликовано: Николай Скира
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