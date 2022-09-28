В США назвали три разрушительные ошибки Вашингтона в «украинской авантюре»
Обозреватель The American Conservative Тед Карпентер назвал три разрушительные ошибки Вашингтона в «украинской авантюре».
28 сентября старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Каттона Тед Карпентер в своей колонке для американского журнала The American Conservative заявил, что «Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий», последней из которых стала Украина.
Карпентер утверждает, что США допустила три разрушительные ошибки в «украинской авантюре» и других конфликтах по всему миру, одной из которых является неумолимое желание Вашингтона внедрить свои культурные нормы, нравы, традиции и ценности.
Также эксперт в области политики указал на страсть Белого дома становиться участником конфликтов ради смены режимов в недружественных США странам, как это было в Ираке, Афганистане и Ливии, а также на неумение отличать важные национальные интересы от периферийных, удовлетворение которых в малой степени повлияет на общее состояние национальной безопасности государства, как это было на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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