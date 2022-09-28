Лукашенко: никакие санкции не смогут стереть Абхазию с карты

Александр Лукашенко ответил на заявление пресс-службы МИД Грузии, которая обвинила его в нарушении грузинской границы путём поездки в Абхазию.

Вечером 28 сентября Министерство иностранных дел Грузии выступило с обвинениями в адрес Александра Лукашенко, который сегодня днём посетил Абхазию с рабочим визитом. В грузинском МИДе утверждают, что поездка Лукашенко в Абхазию нарушает суверенитет Грузии, ввиду чего от белорусского президента потребовали объяснений.

В ответ Александр Лукашенко сообщил, что никакие западные санкции не могут отменить того факта, что Абхазия официально существует на картах мира как независимое государство, и его поездка туда является законной.