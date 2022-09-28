Дачные знатоки подсказали, как осенью заложить необычные урожайные грядки

Если выложить на них картонные упаковки из-под яиц, они не дадут почве забиться снегом, а к весне перегниют и станут удобернием.

Опытные огородники подсказали интересный ход при подготовке грядок осенью. Они советуют использовать на грунте пустые упаковки из-под яиц.

Брать нужно исключительно картонные упаковки, потому что пластмассовые не разлагаются и даже опасны для грунта.

Выложить упаковки на грядке. Уложить ячейки так, чтобы они покрывали полностью всю поверхность почвы.

В итоге ячейки к весне перегниют, и станут удобрением. Кроме того, упаковки не дадут почве забиться снегом и водой, грунт останется рыхлым.

Но и это не все. Весной под остатками почвы будет много червей, которые так важны для почвы. Растения, как известно, растут на таких землях лучше и дают очень щедрый урожай.