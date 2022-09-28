Финляндия планирует построить забор на своей границе с Россией

Глава МВД Финляндии Криста Микконен заявил, что Хельсинки планируют установить пограничный барьер на своей границе с Россией.

В среду, 28 сентября 2022 года, глава Министерства внутренних дел Финляндии Криста Микконен в ходе брифинга заявила о том, что финское правительство намерено всерьёз рассмотреть возможность строительства заграждения на своей границе с Российской Федерацией.

Микконен не успела объяснить причины для установки пограничного барьера, так как кратковременно утратила сознание сразу после объявления о его возможном строительстве и не смогла продолжить своё выступление на правительственном брифинге.