Лукашенко и Путин до поздней ночи обсуждали независимость Абхазии

Александр Лукашенко признался, что во время вчерашних переговоров с Владимиром Путиным они долго обсуждали проблематику абхазского государства.

28 сентября Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко опубликовал видео поездки белорусского президента в Абхазию, где во время рабочей встречи с местным правительством Лукашенко признался, что ещё вчера он до ночи обсуждал независимость Абхазии с Владимиром Путиным.

Пор словам Александра Лукашенко, совместно с Путиным они пришли к выводу, что Абхазия существует и нуждается в поддержке России и Беларуси, чему не смогут помешать санкции коллективного Запада.