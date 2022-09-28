Лукашенко и Путин до поздней ночи обсуждали независимость Абхазии
Александр Лукашенко признался, что во время вчерашних переговоров с Владимиром Путиным они долго обсуждали проблематику абхазского государства.
28 сентября Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко опубликовал видео поездки белорусского президента в Абхазию, где во время рабочей встречи с местным правительством Лукашенко признался, что ещё вчера он до ночи обсуждал независимость Абхазии с Владимиром Путиным.
Пор словам Александра Лукашенко, совместно с Путиным они пришли к выводу, что Абхазия существует и нуждается в поддержке России и Беларуси, чему не смогут помешать санкции коллективного Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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