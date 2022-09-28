Лукашенко заявил о желании установить отношения Беларуси и Абхазии
Президент Беларуси, побывав в Абхазии, заявил о желании установить с ней отношения.
Во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию он заявил о желании установить отношения с непризнанной республикой.
По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова сотрудничать с Абхазией и оказывать ей всяческую помощь.
Лукашенко заявил, что у него есть желание наладить серьезные отношения между Беларусью и Абхазией.
"Мы приехали с добром! Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", - приводит Пул Первого слова Лукашенко.
Также он отметил, что санкции не смогут стереть Абхазию с карты мира.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: в городах Чехии начались крупные митинги за сотрудничество с Россией
Самолёт с главами ДНР, Херсона и Запорожья приземлился в Москве
Daily Mail: диверсия на «Северном потоке» выгодна США, это провокация ЦРУ
РИКЗ объявил сроки проведения репетиционного тестирования для абитуриентов
Евросоюз смягчает санкции против России