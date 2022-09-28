Лукашенко заявил о желании установить отношения Беларуси и Абхазии

Президент Беларуси, побывав в Абхазии, заявил о желании установить с ней отношения.

Во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию он заявил о желании установить отношения с непризнанной республикой.

По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова сотрудничать с Абхазией и оказывать ей всяческую помощь.

Лукашенко заявил, что у него есть желание наладить серьезные отношения между Беларусью и Абхазией.

"Мы приехали с добром! Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения", - приводит Пул Первого слова Лукашенко.

Также он отметил, что санкции не смогут стереть Абхазию с карты мира.