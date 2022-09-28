Белый дом: США помешают вхождению частей Украины в состав России

В Белом доме сообщили о намерениях США помешать присоединению украинских территорий к РФ.

Вечером 28 сентября пресс-служба Белого дома публично уведомила о том, что Соединённые Штаты намереваются противодействовать выходу территорий из состава Украины и их присоединению к России. При этом в Белом доме отметили, что одним из способов такого противодействия будут механизмы Совета безопасности ООН.

Днём ранее стало известно, что в ходе референдумов жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выступили за вхождение их территорий в состав Российской Федерации.