Белый дом: США помешают вхождению частей Украины в состав России
В Белом доме сообщили о намерениях США помешать присоединению украинских территорий к РФ.
Вечером 28 сентября пресс-служба Белого дома публично уведомила о том, что Соединённые Штаты намереваются противодействовать выходу территорий из состава Украины и их присоединению к России. При этом в Белом доме отметили, что одним из способов такого противодействия будут механизмы Совета безопасности ООН.
Днём ранее стало известно, что в ходе референдумов жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выступили за вхождение их территорий в состав Российской Федерации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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