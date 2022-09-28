Грэм: применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО

Американский сенатор Линдси Грэм пригрозил, что применение Россией ядерного оружия на Украине станет атакой на НАТО.

28 сентября старший сенатор США от штата Южная Каролина Линдси Грэм в ходе заседания юридического комитета американского конгресса заявил, что применение Россией ядерного оружия на Украине будет расценено как нападение на Североатлантический альянс.

Грэм пояснил, что в случае применения оружия массового поражения, радиация затронет не только Украину, но и всю Европу, поэтому пообещал, что на Российскую Федерацию «обрушится весь ад» при таком развитии событий.