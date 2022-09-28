dikGAZETE: Путин объявит о завершении спецоперации в Украине до нового года

Издание dikGAZETE уведомляет, что до нового года Владимир Путин прекратит специальную военную операцию в Украине.

28 сентября турецкая газета dikGAZETE сообщила, что уже до наступления 2023 года Владимир Путин может официально объявить о завершении специальной военной операции на территории Украины. По данным dikGAZETE, после окончания СВО Путин заявит, что Россия намеревается защищать лишь недавно присоединившиеся к ней территории.

Примечательно, что недавно президент Турции Тайип Эрдоган также публично заявил, что вскоре Владимир Путин прекратит спецоперацию. При этом Эрдоган верит, что к Украине вернутся все утраченные Киевом земли.