NYP: Байден начал разговаривать с умершей конгрессвумен на конференции

Издание New York Post утверждает, что в ходе конференции Джо Байден заговорил с недавно умершей конгрессвумен Джеки Валорски.

В ходе конференции в Вашингтоне 28 сентября Джо Байден начал обращаться к конгрессвумен Джеки Валорски, которая в августе этого года погибла в автомобильной аварии. Во время выступления Байден прямо со сцены начал звать мёртвого политика, спрашивая у всех, где Валорски.

Также Джо Байден не сумел вспомнить, что лишь недавно жеки Валорски умерла, и выразил уверенность, что она хотела бы присутствовать на сегодняшнем мероприятии.