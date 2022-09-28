Flightradar: вертолёты ВМС США кружили возле «Северных потоков» перед взрывом
Мониторинговое агентство Flightradar сообщает, что американские военные вертолёты неоднократно пролетали над российскими газопроводами "Северный поток" 1 и 2 в сентябре.
По данным сервиса Flightradar, американские вертолёты Sikorsky MH-60R Seahawk ещё 1, 2 и 3 сентября пролетали над местом залегания российских "Северных потоков" недалеко от острова Борнхольм. Отмечается, что американские вертолёты совершали вылеты из Гданьска, где расположена военная база США в Польше.
Уже 26 сентября шведские сейсмологи зафиксировали подводные взрывы на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а ФСБ России расценило случившееся как акт терроризма.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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