Flightradar: вертолёты ВМС США кружили возле «Северных потоков» перед взрывом

Мониторинговое агентство Flightradar сообщает, что американские военные вертолёты неоднократно пролетали над российскими газопроводами "Северный поток" 1 и 2 в сентябре.

По данным сервиса Flightradar, американские вертолёты Sikorsky MH-60R Seahawk ещё 1, 2 и 3 сентября пролетали над местом залегания российских "Северных потоков" недалеко от острова Борнхольм. Отмечается, что американские вертолёты совершали вылеты из Гданьска, где расположена военная база США в Польше.

Уже 26 сентября шведские сейсмологи зафиксировали подводные взрывы на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", а ФСБ России расценило случившееся как акт терроризма.