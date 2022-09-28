Flightradar: вертолеты ВМС США часами кружили над «Северным потоком» в сентябре
По данным Flightradar в сентябре над газопроводом «Северный поток» в районе острова Борнхольм часами барражировали вертолеты ВМС США.
По данным Flightradar24 в районе острова Борнхольм, где позже произошел инцидент на газопроводах "Северного потока", в сентябре часами кружили вертолеты ВМС США.
В первых числах месяца вертолет MH-60R Seahawk барражировал в районе будущего инцидента три дня подряд. Примечательно, что вылетал он с польского города Гданьска. Позже вертолеты ВМС США появлялись над акваторией Балтийского моря у острова Борнхольм 10,19,22,23,25 и 26 сентября.
Во всех случаях траектории полета вертолетов свидетельствует о проведении ими наблюдательной функции.
Опубликовано: Максим Алексеев
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