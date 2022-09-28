DikGAZETE: Путин объявит об окончании спецоперации до конца года

Владимир Путин может до конца года объявить о завершении спецоперации в Украине.

Турецкое издание dikGAZETE сообщает, что специальная военная операция России на территории Украины может завершиться до конца 2022 года.

По мнению турецких авторов, президент Российской Федерации Владимир Путин может объявить о ее окончании.

Затем, считают журналисты, Россия перейдет к обороне уже занятых территорий, которые перешли к ней после референдумов.

"Президент России Владимир Путин до Нового года может объявить, что военная операция прекращается и Россия будет защищать только подконтрольные территории", — пишет турецкая газета dikGAZETE.