РИКЗ объявил сроки проведения репетиционного тестирования для абитуриентов

Пресс-служба РИКЗ опубликовала информацию о стоимости и сроках проведения репетиционного тестирования для абитуриентов.

28 сентября пресс-служба УО «Республиканского института контроля знаний» сообщила, что в текущем учебного репетиционное тестирование по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования состоится:

  • 1 этап октябрь – декабрь 2022 г.;
  • 2 этап – январь – февраль 2023 г.;
  • 3 этап – март – апрель 2023 г.

Стоимость участия в РТ за один учебный предмет, с учётом предоставления решения заданий теста для выполнения работы над ошибками с использованием комплекта тестовых заданий, составляет 8.20 белорусских рублей.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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