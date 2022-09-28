РИКЗ объявил сроки проведения репетиционного тестирования для абитуриентов
Пресс-служба РИКЗ опубликовала информацию о стоимости и сроках проведения репетиционного тестирования для абитуриентов.
28 сентября пресс-служба УО «Республиканского института контроля знаний» сообщила, что в текущем учебного репетиционное тестирование по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования состоится:
- 1 этап октябрь – декабрь 2022 г.;
- 2 этап – январь – февраль 2023 г.;
- 3 этап – март – апрель 2023 г.
Стоимость участия в РТ за один учебный предмет, с учётом предоставления решения заданий теста для выполнения работы над ошибками с использованием комплекта тестовых заданий, составляет 8.20 белорусских рублей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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