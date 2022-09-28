Путин до конца декабря может объявить об окончании спецоперации

Спецоперация России в Украине может быть завершена еще до конца текущего года.

Президент Российской Федерации Владимир Путину уже до конца текущего 2022 года может объявить об окончании специальной военной операции на территории Украины.

Как пишет турецкая газета dikGAZETE, до Нового года российский президент может объявить, что СВО окончена и теперь РФ будет защищать отошедшие к ней территории.

"Путин до Нового года может объявить, что военная операция прекращается и Россия будет защищать только подконтрольные территории", - пишет издание.

Напомним, что в результате референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, по заявлению российских СМИ, более 90 процентов людей проголосовали за вхождение в состав РФ.