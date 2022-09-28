Врач рассказал о самочувствии Гогена Солнцева после операции по смене пола

О том, что шоумен решился на такие кардинальные перемены, стало известно несколько дней назад, его экс-жена считает, что он хочет избежать мобилизации.

Гоген Солнцев попал в фокус внимания общественности после заявления его бывшей жены о том, что шоумен хочет сменить пол. В СМИ наконец появилась информация о состоянии здоровья артиста, сообщает Экспресс газета.

Делавший Солнцеву операцию врач рассказала, как звездный пациент чувствует себя после хирургического вмешательства.

«Операция Гогена проводилась под общим наркозом, она длилась около семи часов. Пока прогнозы давать рано. Пациент находится под наблюдением медиков. Но операция прошла успешно», — поделилась хирург Светлана Халатян.

Однако доктор так и не раскрыла тайну загадочной процедуры. Не исключено, что шоумен на самом деле не лишился самого главного, а просто в очередной раз решил таким образом привлечь внимание к своей персоне.

А что касается операции, то Гоген, как предполагают пользователи Сети, мог сделать очередную пластику.