Елесеев: в Херсоне украинский язык будет использоваться наравне с русским
В Херсонской области сообщили, что украинский язык будет использоваться наравне с русским.
Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сегодня заявил журналистам, что украинский язык будет использоваться в Херсонской области наравне с русским. Елисеев отметил, что не видит в этом никаких препятствий и жители Херсонской области будут говорить на том языке на каком захотят.
Также глава правительства Херсонской области Елисеев отметил, что в школах продолжат преподавать украинский язык и запрещать его не будут.
Опубликовано: Елена Калиновская
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