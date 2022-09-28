Елесеев: в Херсоне украинский язык будет использоваться наравне с русским

В Херсонской области сообщили, что украинский язык будет использоваться наравне с русским.

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев сегодня заявил журналистам, что украинский язык будет использоваться в Херсонской области наравне с русским. Елисеев отметил, что не видит в этом никаких препятствий и жители Херсонской области будут говорить на том языке на каком захотят.

Также глава правительства Херсонской области Елисеев отметил, что в школах продолжат преподавать украинский язык и запрещать его не будут.