Данилов: Путин точно не применит ядерное оружие РФ против Украины
Глава украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что Владимир Путин не задействует российское ядерное вооружение в ходе спецоперации.
28 сентября глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что Владимир Путин совершенно точно не пойдёт на применение российского ядерного оружия в ходе специальной военной операции на территории украинского государства.
По мнению Данилова, в случае, если Путин решиться применить оружие массового поражение, Запад введёт беспрецедентные по силе антироссийские санкции, о чём президент России прекрасно осведомлён.
Вместе с тем накануне Владимир Путин пообещал, что для защиты целостности российских территорий Россия готова использовать любые доступные ей средства и методы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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