Эми Шумер Шутит, что она "развлекалась с Адамом Левином"
"Он полностью уважает мой выбор", - пошутила Эми Шумер о муже Крисе Фишере, одобряющем ее "крутые отношения с Адамом Левином".
41-летняя актриса и комик появилась в эфире Jimmy Kimmel Live!В понедельник вечером, во время которого ведущий спросил, чем она занималась в последнее время.
"Чем я занималась? Я в основном просто развлекалась с Адамом Левином ", - пошутил Шумер, нахально намекая на недавний скандал с обвинениями в измене против 43-летнего рокера Maroon 5. (Левин, который женат на Бехати Принслу, утверждал, что у него "не было романа", но "перешел чертуво время прискорбного периода в моей жизни ".)
"О, а ты? И ваш муж, я полагаю, не против этого? " Джимми Киммел ответил насмешливо.
"Он полностью уважает мой выбор", - пошутила Шумер о Крисе Фишере, ее супруге, с которым она делит 3-летнего сына Джина.
Опубликовано: Ангелина Крент
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