Джо Байден во время конференции пытался обратиться к конгресвумен, которая погибла в августе
Во время конференции, посвященной вопросам голода, президент США Джо Байден обратился к присутствующим со странным вопросом.
Он спросил: «Джеки, ты здесь? Где Джеки?», имея ввиду Джеки Валорски – члена Конгресса от штата Индиана.
Женщина погибла в автокатастрофе в августе. Она представляла республиканцев и была одним из соавторов проекта закона по финансированию данной коференции.
После смерти Валорски администрация Белого дома опубликовала его заявление о том, как Джо Байден и его супруга Джилл шокированы этим событием.
Представитель Республиканской партии от Миссури Вики Хартцлер назвала слова Байдена на конференции «ужасной и позорной ошибкой».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила поведение президента тем, что он признал невероятную работу, проделанную Валорски.
По словам Жан-Пьер, Байден планировал приветствовать семью Джеки Валорски, поэтому она постоянно была у него на уме.
Она также отметила, что «Джеки была на высоте».
Опубликовано: Светлана Репина
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