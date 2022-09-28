Посольство США: американские граждане должны срочно покинуть Россию

Дипломатическое представительство США в Москве призвало американских граждан срочно покинуть Россию.

Посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а в случае нахождения на ее территории, немедленно покинуть страну.

Ранее аналогичное предупреждение дипломатическое представительство Соединенных Штатов выпускало сразу после начала специальной военной операции в Украине.

Посольство призвало американских граждан покинуть страну "пока есть доступные варианты".

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 