Посольство США: американские граждане должны срочно покинуть Россию
Дипломатическое представительство США в Москве призвало американских граждан срочно покинуть Россию.
Посольство США в Москве призвало американских граждан воздержаться от поездок в Россию, а в случае нахождения на ее территории, немедленно покинуть страну.
Ранее аналогичное предупреждение дипломатическое представительство Соединенных Штатов выпускало сразу после начала специальной военной операции в Украине.
Посольство призвало американских граждан покинуть страну "пока есть доступные варианты".
Опубликовано: Максим Алексеев
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