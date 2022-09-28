В МАГАТЭ заявили, что причиной трёх взрывов у Запорожской АЭС могли стать животные

Пресс-служба МАГАТЭ заявила, что причиной взрывов трёх наземных мин вблизи Запорожской АЭС могли стать животные.

28 сентября пресс-служба Международного агентства по атомной энергии прокомментировала произошедшие взрывы трёх мин на прилегающей к Запорожской атомной электростанции в Энергодаре территории.

В МАГАТЭ допустили, что взрыв наземных мин близ Запорожской АЭС мог произойти из-за животных, а не по вине какой-либо из сторон конфликта, и отметили, что после произошедшего угрозы радиационной безопасности нет.