Пресс-секретарь Белого дома объяснила, почему Джо Байден разговаривает с мертвыми

Карин Жан-Пьер ответила на вопрос журналистки о том, почему Джо Байден на конференции позвал умершую конгрессвумен.

В ходе проведения брифинга, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос, почему президент США разговаривает с мертвыми. Речь идет о ситуации, когда Джо Байден в ходе конференции позвал конгрессвумен Джеки Волонски, которая погибла в результате дорожного происшествия месяц назад.

Жан-Пьер ответила, что президент "постоянно думает" о трагически погибшей Волонски и поэтому позвал ее.

Джо Байден самый пожилой человек на посту президента США за всю историю страны. Критики неоднократно высказывались о его неадекватном поведении и обвиняли в умственном упадке.