Си Цзиньпин появился в телеэфире после длительного отсутствия, опровергая слухи о его домашнем аресте
27 сентября Си Цзиньпин появился в эфире государственного китайского телевидения на фоне слухов о перевороте и домашнем аресте.
69-летний Цзиньпин вместе с премьер-министром Ли Кэцяном и другими официальными лицми побывал на выставке «Вперед к новой эре», которая проходила в Пекине.
Си Цзиньпин не только осмотрел экспозицию, но и высказался по поводу экономического прогресса, которого страна достигла последние 10 лет.
В минувшие выходные китайский лидер вернулся с саммита, который проходил в Узбекистане и был его первой поездкой за рубеж с начала пандемии.
После возвращения он не появлялся на публике. Согласно правилам, действующим в Китае, после путешествий за границу нужно соблюдать карантин в течение недели.
Через несколько недель в Китае пройдет крупный партийный съезд. Ожидается, что на нем Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок президентства, чего не случалось со времен правления Мао Цзэдуна.
Отсутствие главы государства на публике в преддверии такого события породило массу слухов, в том числе о военном перевороте против него и его заключении по домашний арест.
Но эксперты говорят, что никаких явных признаков недовольства правлением Цзиньпина в Коммунистической партии сейчас не наблюдается.
Опубликовано: Светлана Репина
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