Си Цзиньпин появился в телеэфире после длительного отсутствия, опровергая слухи о его домашнем аресте

27 сентября Си Цзиньпин появился в эфире государственного китайского телевидения на фоне слухов о перевороте и домашнем аресте.

69-летний Цзиньпин вместе с премьер-министром Ли Кэцяном и другими официальными лицми побывал на выставке «Вперед к новой эре», которая проходила в Пекине.

Си Цзиньпин не только осмотрел экспозицию, но и высказался по поводу экономического прогресса, которого страна достигла последние 10 лет.

В минувшие выходные китайский лидер вернулся с саммита, который проходил в Узбекистане и был его первой поездкой за рубеж с начала пандемии.

После возвращения он не появлялся на публике. Согласно правилам, действующим в Китае, после путешествий за границу нужно соблюдать карантин в течение недели.

Через несколько недель в Китае пройдет крупный партийный съезд. Ожидается, что на нем Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок президентства, чего не случалось со времен правления Мао Цзэдуна.

Отсутствие главы государства на публике в преддверии такого события породило массу слухов, в том числе о военном перевороте против него и его заключении по домашний арест.

Но эксперты говорят, что никаких явных признаков недовольства правлением Цзиньпина в Коммунистической партии сейчас не наблюдается.