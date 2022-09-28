Прайс: США считают сфабрикованными результаты референдумов

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не признаёт результаты референдумов и готовит новые санкции против России.

28 сентября официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что прошедшие с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации якобы являются «полностью сфабрикованные и не отражают волеизъявление народа Украины».

Прайс утверждает, правительство Соединённых Штатов работают со своими «союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации» в качестве ответа на референдумы.