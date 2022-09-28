Президент Турции заявил, что ядерная война станет катастрофой
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой и поэтому необходимо прибегать к дипломатии.
28 сентября РИА Новости сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переход к ядерной войне катастрофичен и об этом даже нельзя думать, не то что высказываться. Турецкий лидер подчеркнул, что решение украинского кризиса дипломатическим путем -это был бы самый разумный способ.
21 сентября президент Росси выступил с обращением о ситуации на Донбассе и объявил частичную мобилизацию. Путин утверждает, что от высокопоставленных представителей стран НАТО идут угрозы о возможности применения против России оружия массового поражения на что президент РФ напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.
Опубликовано: Елена Калиновская
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